CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale continua a lavorare per il completamento del progetto del Polo Archeologico-Termale pubblico, un’iniziativa strategica che punta a valorizzare l’area che si estende dalla Ficoncella al sito archeologico delle Terme di Traiano, includendo il comparto termale pubblico. Attualmente, sono in corso le attività di redazione delle relazioni archeologiche e vegetazionali, passaggi fondamentali per la pianificazione e la realizzazione dell’intervento.

«Il progetto del Polo Archeologico-Termale è un’opportunità unica per restituire alla città un’area di straordinario valore storico e culturale – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò – la fase in corso rappresenta un tassello essenziale per definire al meglio le azioni di recupero e valorizzazione di un patrimonio che merita di essere pienamente integrato nel tessuto cittadino».

L’assessore al Turismo, Piero Alessi, ha sottolineato l’importanza del progetto anche in chiave di sviluppo economico e attrattività turistica: «L’obiettivo è creare un percorso che unisca il valore storico-archeologico delle Terme di Traiano con l’offerta termale della Ficoncella, rendendo Civitavecchia – ha spiegato – un punto di riferimento per il turismo culturale e del benessere. Il nostro impegno è finalizzato a promuovere un modello di sviluppo sostenibile che metta a sistema le eccellenze del territorio». L’obiettivo dell’amministrazione è quello di proseguire nel percorso avviato, affinché il Polo Archeologico-Termale diventi una realtà concreta e rappresenti un volano per il rilancio turistico e culturale della città.