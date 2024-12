SUTRI - Questa mattina il sindaco Matteo Amori insieme al preesidente del consiglio Vincenzo Petroni e all’assessore alla pubblica istruzione Eleonora Fabrizi ha partecipato a un incontro con i ragazzi delle terze medie per raccontare la triste vicenda dell’eccidio dei 17 Avieri Sardi. «È stato un momento importante di profonda riflessione e commemorazione - ha commentato il sindaco - che è servito ai ragazzi per approfondire una parte significativa e dolorosa della nostra storia. Abbiamo raccontato loro - ha detto Amori - i fatti di quel triste 17 novembre del 1943 invitandoli a riflettere sui conflitti che ancora oggi purtroppo si verificano e insieme abbiamo guardato un documentario raccontato dall’unico superstite Fernando Zuddas. Ringrazio le professoresse Maddaloni e Tubito per aver collaborato a questa iniziativa, la dirigente scolastica per la disponibilità e l’ospitalità e ovviamente tutti ragazzi che hanno assistito con interesse e partecipazione».