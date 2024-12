LADISPOLI - Un bel pomeriggio quello dell'altro giorno al centro anziani di via Trapani, con la tombola inclusiva in Lis (la lingua dei segni). «Per il 2024 - ha sottolineato Marco Cecchini, delegato Progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare” – ci saranno tante novità tra cui molte visite guidate accessibili con interprete Lis. Con queste iniziative l‘amministrazione prosegue il percorso di inclusione per le persone sorde. La lingua dei segni è stata riconosciuta a livello comunale». Il delegato ha ricordato l’app municipium che mette in contatto le persone sorde con la polizia locale, l’assegnazione del centro anziani come luogo di aggregazione, il corso di sensibilizzazione sulla lingua dei segni e la visita inclusiva «al bosco di Palo. Un ringraziamento particolare a Valentina Manca per la preziosa collaborazione in questi progetti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA