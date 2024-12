CIVITAVECCHIA – Da lunedì partono ulteriori lavori di sistemazione strade grazie all’accordo per la risistemazione dell’asfalto malmesso dopo gli scavi di Acea e altri attori. Un accordo importante che permetterà e sta permettendo di intervenire su alcune vie come Buonarroti e Bernini «situazioni pendenti - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello - di scavi fatti da Acea, c’è Tim ad esempio che sta già operando e quindi si andrà a risistemare un po’ di strade ammalorate». Avanti tutta sui lavori per la rotatoria di via Montanucci dove si sta procedendo di buona lena per la realizzazione di un’opera che andrà a snellire la viabilità dell’area. Finita quella si passerà alla rotatoria di via Papacchini. Proseguono anche i lavori di risistemazione di alcuni marciapiedi cittadini e i sopralluoghi sui vari cantieri aperti. Il tutto in attesa della maxi tornata di lavori da 1.7 milioni di euro sulle strade.

