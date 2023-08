CIVITAVECCHIA – La Consulta dei Giovani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù ha organizzato l’evento "Stelle in Ascesa: La Notte delle Giovani Eccellenze di Civitavecchia". Una serata che si terrà domani presso l'Aula Consiliare "Renato Pucci" di Civitavecchia, a partire dalle 19 e che vuole celebrare i talenti cittadini. Durante questa serata, infatti «celebreremo e premieremo – spiegano dalla Consulta - giovani talenti straordinari che hanno brillato nei settori dello sport, della musica, della scienza e delle politiche giovanili. Avrete l'opportunità di conoscere i premiati, giovani che hanno dimostrato coraggio, dedizione e passione, ispirando la nostra comunità con i loro eccezionali successi. L'evento sarà caratterizzato da momenti di celebrazione, interviste ed esibizioni musicali, che permetteranno di creare un'atmosfera di condivisione e interazione tra ospiti, premiati e rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali. Sarà - concludono - un'opportunità per scoprire storie emozionanti, condividere esperienze significative e testimoniare il potenziale dei giovani nella costruzione di un futuro migliore».

