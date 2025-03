CIVITAVECCHIA – La sosta a pagamento al parcheggio del tribunale e la revisione del nuovo regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Questi i punti al centro del dibattito della seduta di oggi all’aula Pucci, iniziato con l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Luca Grossi riguardante “Agevolazioni ed esenzioni per il personale del Tribunale e della Procura a seguito della possibile introduzione della sosta a pagamento nel parcheggio del tribunale”.

«Dobbiamo pensare a qualcosa di diverso - ha spiegato il sindaco Piendibene - perché lo spettacolo di oggi non è certo edificante, con camion vela e camper che sostano nell’area». Piendibene ha confermato la volontà di regolamentare l’area con sbarre in entrata ed uscita e parcheggi a pagamento; un’iniziativa che rientra nel più ampio progetto di realizzazione di una doppia Ztl concentrica. «In quella centrale non sarà possibile avere parcheggi blu, perché interdetta a non residenti e a chi non ha permessi - ha aggiunto - quindi dobbiamo iniziare a delocalizzarli fuori dalla zona rossa, come al parcheggio del tribunale. Un’inziativa ad impatto zero, quindi, per le entrate comunale, ma con un obiettivo chiaro. Studiamo scontistiche e abbonamenti per chi opera al Palazzo di Giustizia, e che avrà finalmente un parcheggio con asfalto nuovo, servizi e segnaletica adeguata».

In discussione anche la revisione del nuovo regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, al quale hanno lavorato insieme maggioranza ed opposizione e che è stato approvato all’unanimità, con l’obiettivo di garantire la rappresentatività istituzionale di chi viene eletto e si mette a disposizione della città. Introdotto, tra l’altro, il secondo gettone di presenza per i consiglieri qualora si svolgano due commissioni differenti nella stessa giornata. Garantita anche la possibilità, per i consiglieri, di intervenire su qualunque argomento amministrativo.

