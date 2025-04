CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini, le cittadine, le associazioni, gli amici e i simpatizzanti a partecipare all’incontro pubblico che si terrà lunedì 5 maggio alle 16 presso l’aula consiliare Pucci.

«A oltre dieci mesi dall’insediamento, il sindaco Marco Piendibene e gli assessori comunali illustreranno il lavoro svolto finora – spiegano dal Pincio - i progetti avviati e quelli in fase di realizzazione, toccando i temi più rilevanti per la vita della città: dalla transizione energetica alla viabilità, dai servizi sociali alla cultura, dall’ambiente alle opere pubbliche. L’incontro rappresenterà anche un momento di confronto diretto con la cittadinanza, grazie a uno spazio dedicato alle domande e agli interventi dal pubblico. Un’occasione preziosa per fare il punto sul percorso compiuto insieme e per condividere idee, proposte e riflessioni sul futuro di Civitavecchia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare».