«La petizione dei commercianti del centro storico ci trova assolutamente concordi nell’ oggettivo esame della situazione del commercio a Viterbo e nelle soluzioni che vengono proposte». Lo sostiene il gruppo consiliare dei Fratelli d’Italia.

I consiglieri Allegrini, Sberna e Achilli sostengono che «non ci sembra questo il periodo più adatto a sperimentazioni sulla viabilità. In particolare è noto che il nostro gruppo non condivide la disposizione delle casette che riducono ad una sola corsia la viabilità e taglia così il centro in due proprio mentre ci sono tanti altri disagi dovuti ai numerosi cantieri».

Per il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è «indispensabile pensare a misure che incentivino gli acquisti in centro da subito e non a festività terminate. Si può pensare ai parcheggi interamente gratuiti o magari alla prima ora gratuita. Il target scelto per il Natale con eventi per di più dedicati a bambini non sembra possa incentivare il commercio del centro. Invitiamo quindi la sindaca e gli assessori e i delegati competenti - conclude -a ripensare le disposizioni e, comunque, riproporremo in bilancio la necessità di ristori per quelle attività che hanno sofferto per i lavori».