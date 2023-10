CIVITAVECCHIA – Nella mattina di ieri si è svolta l’iniziativa “Sight for Kids”, portata dal Lions Club in tre istituti civitavecchiesi per promuovere la prevenzione sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva nei bambini in età pediatrica.

«Abbiamo fatto lo screening oculistico a quaranta alunni della scuola d’infanzia “I Bambini di Beslan”, individuando sei bimbi con deficit alla vista – ha spiegato il professor Alfonso Carnevalini, lo specialista incaricato dal Lions insieme ad altri professionisti – altri venticinque li abbiamo testati al nido “Il Giardino di Ginevra”, tra i quali un altro è risultato avere deficit alla vista, e altri sedici screening al nido “Le Briccole”».

«La prevenzione è fondamentale, e ringraziamo la costante attività dei Lions Club a supporto della comunità» ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Simona Galizia ricevendo gli organizzatori dell’iniziativa a Palazzo del Pincio insieme al Segretario generale Angela Rosaria Stolfi in rappresentanza del sindaco. «Conosciamo bene la preziosa attività di quest’antica associazione – ha concluso la Galizia – e sono sicura che ci rivedremo presto per illustrare le prossime iniziative».