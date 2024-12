SANTA MARINELLA – Dal sito ufficiale del Comune è stato diramato un comunicato in merito alla sospensione dei servizi telematici. “PA Digitale Spa – si legge nella nota - informa che i suoi servizi, a causa di un significativo evento che ha interessato il proprio fornitore di infrastruttura cloud, non sono al momento disponibili. Siamo in attesa di ricevere dal fornitore i dettagli della vicenda, che comunicheremo assieme alle tempistiche previste per il ripristino dei servizi erogati da PA Digitale ai propri clienti ed ogni altra informazione che otterremo dal cloud service provider, non appena ne verremo a conoscenza. PA Digitale esprime il proprio rammarico per questa spiacevole vicenda, indipendente dalla propria volontà e al di fuori del proprio controllo. Al tempo stesso, assicura il proprio risoluto impegno di trasparenza e di piena dedizione al più celere rientro alle normali operazioni, per la salvaguardia degli interessi dei propri clienti. Purtroppo nella giornata di domani i servizi ancora non saranno accessibili, ci scusiamo e restiamo a completa disposizione. Precisiamo che nessun dato della piattaforma è stato in alcun modo violato o cancellato”.

