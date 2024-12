SANTA MARINELLA – Tra una settimana, via Galileo Galilei sarà fornita di una nuova illuminazione pubblica. “Finalmente – dice il sindaco Tidei - per la prima volta, questa strada sarà illuminata a giorno. Insieme all'assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati e alla delegata allo sport Marina Ferullo - ha aggiunto il Sindaco - ci siamo adoperati per risolvere una problematica che perdurava da tantissimi anni, nonostante, va ribadito, che la strada e l'area adiacente appartengono a Città Metropolitana e non al Comune. Con i lavori di ammodernamento che interessano il Palazzetto dello Sport, la palestra del Liceo Scientifico è puntualmente frequentata dall'associazione sportiva Perseus, alla quale sono state assegnate le ore di attività a seguito di un apposito bando di partecipazione. Anche per garantire la sicurezza dei ragazzi che puntualmente frequentano la struttura scolastica, abbiamo voluto accelerare questa soluzione”. “La prossima settimana - conclude il Sindaco - verranno quindi installati i lampioni lungo Via Galileo Galilei con sei fari a led alimentati da pannelli fotovoltaici. Siamo estremamente felici e soddisfatti di aver risolto un problema molto sentito. È solo il primo passo di un progetto più ampio e definitivo dell'illuminazione pubblica che illustreremo a brevissimo tempo”.

