SANTA MARINELLA – Si è tenuto ieri mattina a Roma, un importante incontro tra il sindaco Pietro Tidei, la principessa Elettra Marconi, cittadina onoraria di Santa Marinella nonché madrina del Parco della Scienza intitolato a Guglielmo Marconi, suo figlio Guglielmo e il professor Livio Spinelli, in occasione delle celebrazioni che si svolgeranno nel 2024 per il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. “Il prossimo anno - annuncia Tidei - il Comune farà parte del comitato promotore per i festeggiamenti in memoria dell'inventore, costituito quest'oggi per dare inizio ad un'importante collaborazione che punta alla cultura, alla scienza, al turismo e alla valorizzazione del territorio. Abbiamo iniziato a pensare al grande evento che sarà ospitato presso la Città della Scienza, nel parco intitolato a Guglielmo Marconi a Torre Chiaruccia. È stato un onore incontrare la principessa Elettra e suo figlio Guglielmo, con i quali faremo visita presso la residenza Villa Dei Principi per esaudire il desiderio della principessa che potrà così finalmente visitare la stanza dove è venuta al mondo, divenuta oggi un appartamento privato. Il Comune sta avviando inoltre gemellaggi con importanti siti marconiani negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna ed in Irlanda e collaborazioni con Radio vaticana. Voglio ringraziare la principessa Marconi che ancora una volta ha elogiato la nostra città, soprattutto il mare, lodando il ricco patrimonio artistico, storico e culturale del nostro territorio”.