S. MARINELLA - Ha riaperto con nuove e accoglienti infrastrutture, un’area fitness e relax il Green Park di via Giulio Cesare. Dopo oltre 15 anni di incuria e abbandono grazie ad una iniziativa volta a riqulificare i parchi pubblici cittadini, voluta dal sindaco Pitero Tidei e a seguito anche di una intuizione dell’ ex assessore alle attività produttive Emanuele Minghella, oggi presidente del consiglio comunale e del consigliere delegato Jacopo Iachini, l’amministrazione ha portato all’ affidamento l’ area. Il tutto è avvenuto con un bando pubblico . Rispondendo al bando con un loro validissimo progetto, dei giovani hannodeciso didare una seconda vita a questa area. Il nuovo Green Park è divenuto un luogo di aggregazione sociale con spazi dedicati al fitness con due campi da Padel e un area crossfit; un’ area pubblica per attività all’aperto, una piccola piscina e due chioschi bar.