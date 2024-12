Un progetto che è un percorso di unificazione tra i quartieri di Santa Barbara e Santa Lucia». È la definizione con cui l’assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne ha definito l’infrastruttura di collegamento allo svincolo della circonvallazione Almirante che è stata approvata martedì all’unanimità dal consiglio comunale, con l’eccezione dell’unica astensione di una consigliera di minoranza. L’opera è stata illustrata ieri, presso il parco Santa Lucia nell’omonimo quartiere, dalla sindaca Chiara Frontini e dagli assessori Stefano Floris (Lavori pubblici) e Aronne.

«Un progetto nato da un percorso di partecipazione attiva con il comitato dei residenti» ha sottolineato la prima cittadina. «Nel programma, con cui abbiamo raccontato la nostra visione di città, uno degli impegni era quello di cercare di snellire le problematiche della vita cittadina anche attraverso un nuovo modello di viabilità. E questo progetto va proprio in tale direzione». La necessità di realizzare l’infrastruttura era stata al centro dell’attenzione di varie amministrazioni che si sono succedute alla guida di Palazzo dei Priori tanto che, rivela Frontini, «la prima progettazione a firma dell’ingegnere Fontecedro risale al 1994, anche se poi non è mai stata inserita tra le progettualità». Uno stallo lungo 30 anni dovuto, come rimarcato anche in aula da precedenti amministratori, alla mancanza di risorse economiche adeguate. Adesso con i fondi del Giubileo l’infrastruttura potrà finalmente essere realizzata. «Questo è uno dei 4 progetti che vedranno la luce con i 10 milioni di fondi ministeriali dell’anno giubilare grazie alla collaborazione del deputato Mauro Rotelli». Gli altri interventi riguardano la Pensilina del Sacrario, le ex scuderie di Sallupara e Sant’Orsola. Per Floris «questo di collegamento Santa Barbara-Santa Lucia è quello più significativo. E anche la realizzazione del ponte ciclopedonale è una novità per la città di Viterbo». E’ quindi entrato nel dettaglio di quanto si andrà a realizzare: «una rotatoria che da via Campo scolastico collegherà la via che costeggia il campo da baseball, la riqualificazione del parco con essenze arboree e panchine e attrezzature per i bambini, l’implementazione del parcheggio e l’installazione di torri faro e i muri di contenimento sulle rampe dello svincolo. Il tutto con un quadro economico di 4 milioni di euro». Ha quindi chiesto pazienza ai residenti e ai cittadini per i disagi che comporterà l’opera. Sulle tempistiche Floris, spiegando l’iter progettuale che prevede tra i vari passaggi l’invio dei documenti in Regione che ha 90 giorni di tempo per rispondere, ha dichiarato: «Contiamo di partire con il cantiere nella primavera del 2025 per arrivare a ultimazione dell’infrastruttura a fine 2026, salvo imprevisti».

A rappresentare il comitato Santa Lucia, costituitosi a maggio, il presidente Luca Chiodi il quale ha tenuto a sottolineare la disponibilità e l’attenzione da parte della sindaca Frontini, degli assessori Floris e Aronne e della consigliera Pd Alessandra Troncarelli. «Non ce l’aspettavamo invece abbiamo trovato porte aperte e interlocuzione per uno scambio di idee sulla revisione di un progetto datato che non teneva conto di come il quartiere si era sviluppato nel frattempo e che avrebbe creato grossi problemi di vivibilità e anche di viabilità».

Sul posto anche Laura Allegrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, che si è fatta portavoce di Rotelli per ricordare che «l’aggiunta di un altro milione e mezzo per la realizzazione di quest’opera». Sottolineatura che Aronne ha rintuzzato rimarcando che «prima erano previsti 2,5 milioni poi tagliati a 1,5». L’assessore ha poi proseguito affermando che con gli uffici si sta «studiando la migliore procedura d’intervento per la realizzazione della rotatoria» e che il progetto prevede «nuovi parcheggi e un parco anche a Santa Barbara». Inoltre Aronne ha anticipato un altro progetto, finanziato con fondi ministeriali, per il quartiere Santa Lucia: la piantumazione di nuovi alberi nel parcheggio per abbattere la bolla di calore durante il periodo estivo.