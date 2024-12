CIVITAVECCHIA – È stato rimosso l ‘accampamento abusivo che si trovava in località Pantano. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi da parte dell'associazione Civitavecchia 2000 l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini ha richiesto un intervento della polizia locale, «che in un'operazione coordinata dal comandante, dottor Ivano Berti, che voglio pubblicamente ringraziare, ha proceduto in maniera rapida ed in un clima sereno con gli astanti, a rimuovere l'accampamento dell'area. Sul luogo, che vista la presenza dell'accampamento non era stato oggetto di interventi recenti – ha concluso Giannini - è stata effettuata immediatamente una pulizia straordinaria».

Il presidente dell’associazione Civitavecchia2000 Alessandro Scotto ha quindi ringraziato l’amministrazione comunale per un intervento, atteso da alcuni residenti ed esercenti, «fondamentale – ha spiegato – per ristabilire l’ordine e la pulizia nella nostra comunità. Le persone che sostavano nel piazzale, purtroppo, avevano causato numerosi problemi, non ultimi l’abbandono di immondizia e il degrado dell’area. Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, siamo riusciti a restituire dignità e decoro a uno spazio pubblico che è importante per tutti noi. Tuttavia, siamo consapevoli che il lavoro non è ancora terminato. Ci sono ancora molte sfide da affrontare per garantire che la nostra città rimanga un luogo accogliente e ordinato. Oltre ai nomadi, purtroppo, vi è ancora la presenza di numerosi camion che sostano nel piazzale, producendo rifiuti e utilizzando la vegetazione circostante come area per i propri bisogni. Confidiamo nell’amministrazione comunale e rinnoviamo la nostra gratitudine al sindaco Piendibene per la sua continua disponibilità e impegno verso il benessere di Civitavecchia. Siamo certi – ha concluso Scotto – che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a mantenere la nostra città pulita e vivibile, rispondendo prontamente a qualsiasi problematica che possa sorgere. Grazie ancora al sindaco Piendibene per il prezioso supporto e per l’attenzione che riserva alla nostra comunità».