CIVITAVECCHIA – «Sarà più agevole lo svolgimento della pratica per il rilascio del contrassegno disabili da parte del comune di Civitavecchia».

Parola di Elena De Paolis, presidente del tavolo tecnico per la cultura dell’agibilità.

«Questo Tavolo Tecnico – prosegue -, facendo proprie le richieste di chi deve fare istanza per il rilascio del contrassegno disabili, a seguito di incontri avuti con il comandante del corpo di Polizia locale Ivano Berti, ha avuto comunicazione dal predetto dirigente che da oggi la procedura potrà avvenire anche per via telematica. È stato inserito sul nuovo sito del comune di Civitavecchia il modulo relativo alla richiesta per il rilascio del contrassegno disabili e le modalità per l’inoltro con la dovuta documentazione da allegare. Per il momento – spiega De Paolis – resta necessario portare materialmente al comando della Polizia locale solo la fototessera e le eventuali marche da bollo per il rilascio del contrassegno. Si ringrazia il colonnello Ivano Berti per essersi adoperato per rendere più agevole lo svolgimento della pratica in oggetto».

