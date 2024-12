CIVITAVECCHIA – Ventiquattro reati contestati, 5 dei quali solo nel mese di luglio, con 21 persone fermate presso discariche abusive. 125 sono stati gli accertamenti e le verifiche di vigilanza ambientale sul territorio, mentre un segnale positivo di collaborazione diretta con la cittadinanza, è rappresentato dalle 49 persone ricevute per segnalazioni o indagini. È quanto emerge da un report analitico di 7 mesi di attività contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti in città.

«Tra le priorità di questa Amministrazione Comunale, peraltro su esplicita

sollecitazione del Sindaco, grazie al supporto del Comando dei Vigili Urbani e degli Ispettori – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini – è stata intensificata l’attività di vigilanza ambientale rispetto ai reati inerenti l’abbandono dei rifiuti. Questo a seguito di quanto constatato non appena insediati, ovvero l’abitudine sempre più frequente da parte di quei cittadini incivili che abbandonano i rifiuti per strada, ormai non più soltanto nelle zone periferiche ma anche nel centro storico. Ad oggi sono attive 19 fototrappole sul territorio e stiamo lavorando per aumentarle significativamente ed in breve tempo. A tal proposito sarà presto avviata una campagna informativa e di sensibilizzazione rispetto alla gestione dei rifiuti, da portare anche nelle scuole, alla quale seguirà una stretta maggiore per quanto riguarda i controlli, le sanzioni e le denunce per coloro che continueranno a sporcare deliberatamente la nostra città. Se è vero che possiamo migliorare l’organizzazione del servizio di igiene urbana – ha concluso l’assessore Giannini – è altrettanto vero che possiamo e dobbiamo migliorare l’educazione civica nella nostra città».