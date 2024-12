CIVITAVECCHIA – C’è il progetto esecutivo per il restyling del mercato cittadino.

La novità annunciata dall’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello nel corso di una riunione con alcuni operatori del mercato cittadino e confermata ieri: è finalmente arrivato il tanto chiacchierato maxi progetto da 3 milioni di euro atteso da anni che cambierà il volto del mercato cittadino.

Si tratta di uno step importante perché l’ultimo dell’iter, il passaggio che precede la gara per l’affidamento dei lavori.

I PROSSIMI PASSI PRIMA DEI LAVORI VERI E PROPRI

«Imparando dagli errori che sono stati fatti in passato - ha commentato Perello - abbiamo scelto una società nazionale, leader del settore, che si occuperà di passare al setaccio il progetto. Nei prossimi 30 giorni questa società controllerà ogni aspetto per verificare che nel progetto non ci siano errori. Una volta terminata questa fase potremo procedere con la gara, come promesso per i primi di maggio prima del termine di questa amministrazione».

GLI INCONTRI CON GLI OPERATORI

Un progetto fondamentale per la rinascita del mercato cittadino che andrà a rifare completamente piazza Regina Margherita restituendo alla città un’area da troppo tempo abbandonata a se stessa. Giovedì «abbiamo incontrato gli operatori - ha continuato Perello - e nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti. Terminato questo “controllo” del progetto cominceremo a parlare concretamente di spostamenti degli operatori per facilitare i lavori di restyling». Insomma dopo parecchi anni - quasi 5 di questa amministrazione dopo lo “stralcio” del progetto della passata a Cinque stelle - il progetto è pronto e sembrerebbe andare verso l’affidamento dei lavori a maggio.

I DUBBI SOLLEVATI SUGLI SPOSTAMENTI DEGLI OPERATORI

Qualche dubbio da parte degli operatori c’è, inutile negarlo, perché si parla della creazione di un “polo alimentare” a piazza Regina Margherita dove, teoricamente, dovrebbero essere accorpati tutti gli “alimentari” frutta, verdura e quant’altro mentre tutto quello che non è “alimentare” andrà a concentrarsi su via Doria ma si tratterebbe solo di ipotesi visto che non c’è ancora una comunicazione ufficiale.

I dubbi restano, come detto anche nelle scorse settimane dall’associazione Amici del mercato, e qualche accorgimento andrà preso per non creare disagi agli operatori che di mercato ci vivono.

Sono diversi i punti che hanno provocato qualche scontento ma se ne discuterà nei prossimi incontri tra Pincio e operatori. Ora la buona notizia è che, finalmente, dopo anni di stallo sembra essere usciti da una fase che definire di stallo sarebbe riduttivo.

I nuovi stalli disegnati al mercato nei giorni scorsi

I NUOVI STALLI

Intanto giovedì al mercato sono comparsi i nuovi stalli, ancora freschi di vernice, e le voci hanno iniziato a correre. In realtà si tratterebbe di una iniziativa del Comune in vista del rinnovo delle licenze da parte dell’Ufficio Commercio che è intenzionato a procedere con un bando per l’assegnazione di box e stalli attualmente inutilizzati.

Insomma al mercato finalmente qualcosa si muove per davvero ma la preoccupazione da parte degli operatori è tanta.

