«Esprimo soddisfazione per lo stanziamento di importanti risorse finanziarie destinate al restauro del pavimento cosmatesco della cattedrale di San Lorenzo, cuore storico e spirituale della città». Così, in una nota, il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, in riferimento ai 425mila euro investiti nel progetto proposto dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi statali del Giubileo 2025.

«Un intervento atteso e necessario, che consentirà non solo la messa in sicurezza dell’edificio, ma anche una significativa valorizzazione di un bene culturale di straordinario valore», spiega il deputato. «Un intervento che dimostra l’attenzione concreta del Governo e, in particolare, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, verso il nostro patrimonio storico e religioso; e per cui ringrazio il governatore del Lazio, Francesco Rocca, che ha proposto l’intervento, e il consigliere regionale Daniele Sabatini per l’impegno nel portare avanti le istanze del nostro territorio», conclude Rotelli.