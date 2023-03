Amministrazione

Regione e Aremol rifinanziano il servizio navetta

La data di riattivazione delle corse Cerveteri-Ladispoli-Fiumicino Aeroporto non è ufficiale, ma agli uffici del Comune è già giunta tutta la documentazione. Il sindaco Alessio Pascucci: «Estremamente importante per i pendolari, ma anche per turisti e visitatori»