«Una buona notizia per le famiglie del Lazio. E’ stato pubblicato il bando per ottenere i Buoni Nido per l’anno educativo 2023/2024 da parte di Lazio Europa. L’avviso pubblico (https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso-pubblico-buoni-nido-anno-educativo-2023-2024/) ha come oggetto l’erogazione di buoni servizio alle famiglie finalizzati all’abbattimento dei costi della retta di frequenza per i bambini dai 3 ai 36 mesi presso i servizi educativi nel territorio della Regione Lazio, per il periodo compreso fra il 1° settembre 2023 e il 31 luglio 2024». L’annuncio viene dal capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Daniele Sabatini.

«Un’iniziativa - spiega - che va nella direzione di una piena conciliazione fra le esigenze lavorative dei genitori e la necessità di assicurare ai minori le necessarie condizioni educative ed inclusive, con costi sostenibili per le famiglie. Troppo spesso infatti molte madri sono state costrette ad uscire dal mercato del lavoro proprio a causa dell’impossibilità di conciliare l’occupazione con l’assistenza e la cura dei propri figli. La misura si inserisce nell’ambito delle iniziative della Regione Lazio finalizzate ad accrescere la fruibilità del servizio di asilo-nido implementando le risorse statali. Ringrazio - conclude Daniele Sabatini - l’assessore Massimiliano Maselli per essere riuscito, già nel mese di settembre, a pubblicare il bando riducendo notevolmente i tempi del passato, mettendo in campo al momento 11 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo che consentiranno di dare risposte concrete alle tante famiglie della nostra Regione che hanno necessità di veder abbattuto il costo delle rette e di avere una maggiore flessibilità nella fruizione dei servizi educativi».