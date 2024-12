CIVITAVECCHIA – Arrivano i nuovi contenitori per la raccolta differenziata del vetro. Le campane stradali diventano uova giganti e saranno collocate in tutto il territorio comunale. Si tratta di un prototipo sperimentale dove è utile la dimensione più contenuta, con caratteristiche particolari che le rendono più agevoli. Inoltre sono accessibili anche ai disabili grazie ad una seconda apertura laterale posta in basso.

Come si ricorderà, il Comune di Civitavecchia si è aggiudicato un altro importante finanziamento (Bando ANCI-Co.Re.Ve.) per il contributo destinato al potenziamento della raccolta differenziata del vetro. Il progetto prevede: l’acquisto di attrezzature da utilizzare per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro; progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in vetro; progetti per il miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta.

Unico progetto ad essere finanziato dal Coreve nel centro Italia, consentirà di sperimentare due nuovi mezzi capaci di abbattere il rumore durante le operazioni di svotamento dei carrellati commerciali nelle zone del centro storico e per l’acquisto di arredi di pregio mutuati da quelli in uso alla Città del Vaticano. L’investimento totale sarà pari a 100 mila euro.