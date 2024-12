FIUMICINO - «Il Palafersini rappresenta un polo sportivo cruciale per i giovani del nostro territorio, e nonostante un rallentamento dovuto alla necessità di verifiche in corso d’opera sulle strutture portanti in legno lamellare, continuiamo con i lavori. Iniziata il 7 settembre 2023, la ristrutturazione del palazzetto dello sport prevedeva inizialmente la chiusura del cantiere entro seiciento giorni dall’avvio».

Lo ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati, che prosegue: «Durante l’esame delle travi abbiamo, però, riscontrato danni causati da infiltrazioni d’acqua e da un incendio avvenuto quando la struttura era ancora in costruzione, che sono stati solo parzialmente ripristinati.

Dopo molte analisi e sopralluoghi, stiamo predisponendo una perizia di variante che comporterà una revisione del programma di interventi e, di conseguenza, un prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori. Nonostante ciò,- sottolinea Giovanna Onorati - il personale continua con le opere di fondazione dei corpi di ampliamento e con le demolizioni e rimozioni necessarie.

Stiamo facendo il possibile affinché il Palafersini venga consegnato ai cittadini il più vicino possibile alla data prevista, pronto per accogliere eventi cruciali per la nostra città. La valutazione definitiva potrà essere comunicata solo al termine della perizia di variante», ha concluso l’assessore Onorati.