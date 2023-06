FIUMICINO - Progetti per tutelare la costa, un’attenzione raddoppiata verso l’emergenza scolastica, maggiore confronto in Aula consiliare. A poco più di un mese dalle elezioni che hanno visto a Fiumicino il trionfo del centrodestra guidato da Mario Baccini, il neosindaco, in un’intervista , racconta come ha intenzione di rivoluzionare la cittadina aeroportuale nei prossimi cinque anni: «Non vogliamo distruggere quello che abbiamo trovato ma migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e implementare i servizi su tutto il territorio”. Come? Partendo dal decentramento amministrativo.

Ipotesi “spiagge a numero chiuso”:

ma nei giorni in cui l’estate si accende anche dal punto di vista meteorologico, non si può non pensare a come tutelare le spiagge, non solo dall’erosione (di cui se ne parlerà anche alla Pisana nei prossimi giorni) ma anche dall’assalto di turisti e romani, con progetti a breve e medio e lungo termine: «Dobbiamo puntare a rilanciare il brand di Fiumicino – dice Baccini nella lunga intervista video – puntando ad avere turisti che non si fermino nel nostro territorio 24 ore, ma due o più notti così da creare economia».

«Stiamo anche valutando – annuncia Baccini – l’idea di rendere le nostre spiagge a numero chiuso, così da evitare problemi al traffico e alleggerire anche l’impatto ambientale». Probabilmente si seguirà il “modello Venezia”, che prevede un numero massimo di persone non residenti che quotidianamente possono accedere alla laguna.

Il Sindaco rimarca che è un’ipotesi al vaglio dei tecnici, con i quali si sta studiano anche un sistema di parcheggi con lo scambio navette così che siano i bus a portare i bagnanti in spiaggia. Per quanto riguarda l’erosione, «stiamo dialogando con la Regione, competente per materia; l’obiettivo ovviamente è tutelare meglio di come sia stato fatto finora i 24 chilometri di spiaggia che insistono nel nostro comune, con uno sguardo anche al sistema generale della costa; ci sono progetti preliminari, sui quali ci confronteremo nelle Commissioni consiliari e con il Consiglio, per avere una visione globale».

Scuole e assessorato: «Facciamo chiarezza»:

tra le prime critiche mosse dall’opposizione c’è l’accusa rivolta al Sindaco di aver “soppresso” l’assessorato alla Scuola. «Ci tengo a chiarire questo punto – dice Baccini -: non ho soppresso niente. Anzi, semmai l’attenzione è stata raddoppiata visto che ho deciso di trattenere le deleghe. Il Sindaco lo può fare e ho optato per questa scelta proprio perché quello della scuola è un elemento vitale per il futuro della città. Pochi giorni fa ho incontrato Città Metropolitana per stabilire una tabella di marcia e le conseguenti priorità».

Viabilità: lavori in corso:

la nuova macchina amministrativa si sta mettendo in moto. Dopo dieci anni di centrosinistra, il nuovo staff deve riallacciare i rapporti con le altre Istituzioni: da Città Metropolitana, passando per la Pisana e gli altri enti come Anas e Astral. E proprio sulla viabilità Baccini promette i primi interventi: “Siamo all’anno zero in città, va ripensato tutto. Dobbiamo adeguare i servizi per rendere la vita più agevole ai cittadini«». Poi la promessa che fa sperare… “Nei prossimi giorni vedrò la dirigente della Asl Roma 3 per far sì che Fiumicino abbia un pronto soccorso».