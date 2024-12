CIVITAVECCHIA – Il prossimo 15 dicembre, alle ore 16:30, la Cittadella della Musica di Civitavecchia ospiterà un evento di grande rilevanza per la città: la presentazione ufficiale del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e del disciplinare che regolerà l’adesione al progetto. L’iniziativa, sostenuta da un finanziamento regionale di 10mila euro, punta a valorizzare le eccellenze locali, promuovendo prodotti enogastronomici ed eventi caratteristici attraverso un riconoscimento che ne garantisca la territorialità e l’autenticità.

Il marchio De.C.O. rappresenta uno strumento fondamentale per il rilancio dell’economia cittadina e per il consolidamento dell’identità territoriale. «L’obiettivo è quello di radicare le eccellenze del territorio non solo all’interno della nostra comunità, ma anche di portarle oltre i confini cittadini, trasformandole in un fattore di attrazione e sviluppo», ha dichiarato Enzo D’Antò, assessore al commercio. Il progetto prevede il coinvolgimento di produttori, ristoratori e operatori economici, chiamati a partecipare attraverso un avviso pubblico che sarà annunciato ufficialmente durante l’evento.

L’assessore al turismo Piero Alessi ha evidenziato come la De.C.O. possa rappresentare un punto di svolta per il territorio. Il marchio De.C.O. è il risultato di un lavoro avviato nel 2019 grazie alla proposta di Confcommercio e al lavoro di Giulio Santoni. Il vicepresidente di Confcommercio Cristiano Avolio ha ricordato come l’idea sia nata dall’esigenza di tutelare e promuovere le eccellenze locali, rendendole competitive anche sui mercati esteri. Il delegato Marcello Della Gatta ha invitato alla massima adesione.

LA COMMISSIONE – È composta da Enrico Ciancarini, responsabile della parte storica legata al prodotto, e dai rappresentanti di CNA (Luigia Melaragni), Confcommercio (Cristiano Avolio), FIC (Carla De Micheli), Pro Loco (Cristina Ciaffi), Slow Food (Fabio Massimo Iacoponi) e Fisar Civitavecchia (Debora Piscopo), oltre ad Angelo e Annalisa Tommassini, storica coppia della ristorazione civitavecchiese. Un plauso particolare va al delegato Marcello Della Gatta e all’Ufficio che ha redatto e presentato il progetto in tempi record.

Il primo prodotto ad entrare nell’albo De.C.O. sarà il Biscottino di Natale, per il quale la Commissione ha già predisposto un disciplinare dettagliato, che garantirà la qualità certificata e il rispetto delle tradizioni.

