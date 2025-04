LADISPOLI - Partirà proprio in questo 2025 la sostituzione in tutta la città balneare dei pali dell'illuminazione pubblica ammalorati e delle lampadine attualmente utilizzate.

È stato infatti affidato il progetto di efficientamento dell'illuminazione pubblica pari a circa 14milioni di euro in 20 anni. Per il vicesindaco Renzo Marchetti si tratta di un'opportunità, per la città, di andare a risparmiare su quelli che sono i costi di manutenzione e bollettazione. «Al 2023 - ha infatti spiegato - spendevamo per l'elettricità un milione di euro l'anno. A questi andavano sommati 200mila euro per le manutenzioni. Con l'aggiudicazione della gara invece, il Comune - ha proseguito Marchetti - andrà a risparmiare 450 mila euro l'anno perché da contratto a occuparsi delle manutenzioni sarà la società che si è aggiudicata il progetto alla quale dovremo corrispondere solo il canone di 750mila euro l'anno».

Nel corso del tempo, dunque, in tutto il territorio comunale i residenti potranno dire addio ai pali ammalorati e alle vecchie lampadine. Al loro posto ci saranno quelle a led di ultima generazione che, ha tenuto a sottolineare Marchetti, «consentiranno di dare una maggiore percezione della sicurezza grazie ad una illuminazione più forte e precisa, anche in quei punti che oggi sono più "spenti"».

