CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, attraverso l’Ufficio Sport e Politiche Giovanili, ha approvato la graduatoria per l’assegnazione di 10 posti per l’avvio alla pratica sportiva gratuita negli impianti sportivi comunali per l’anno 2024/2025, riservata ai minori residenti.

Grazie al grande interesse suscitato dall’iniziativa, sono state accolte complessivamente 57 domande. I minori selezionati potranno praticare sport gratuitamente nelle strutture comunali convenzionate, offrendo loro un’importante opportunità di crescita fisica e sociale.

«Un ringraziamento particolare va alla Co.Ser Nuoto – spiegano dal Pincio - che ha accettato di garantire temporaneamente i corsi ai 10 utenti vincitori del bando per lo Stadio del Nuoto, attualmente sotto sequestro. Grazie a questa disponibilità, i minori potranno proseguire regolarmente le attività sportive presso lo Sport Garden fino alla riapertura dello Stadio del Nuoto».

Le graduatorie complete sono pubblicate sul sito del Comune, e i nuclei familiari dei ragazzi selezionati verranno informati direttamente.