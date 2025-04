CIVITAVECCHIA – «Le operazioni sono state condotte nel pieno rispetto dei criteri agronomici indicati nella perizia tecnica e in conformità con la normativa vigente in materia di gestione del verde urbano». È quanto assicurano dall’amministrazione comunale, in merito all’intervento di potatura lungo via Roma e viale Baccelli.

«Il precedente censimento del verde pubblico, effettuato nel 2019, prevedeva interventi di potatura da eseguirsi sulla maggior parte delle piante in tempi medio-brevi, che, trascorsi sei anni, non erano ancora stati realizzati – hanno ricordato da Palazzo del Pincio – questa prolungata assenza di manutenzione ha portato a un progressivo peggioramento delle condizioni di molte alberature, rendendo l’intervento non più rinviabile».

L’intervento ha riguardato complessivamente 247 alberature «e si è reso necessario non solo per dare risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini, che lamentavano la presenza di rami invadenti e animali nei pressi di terrazzi e balconi – hanno aggiunto – ma anche e soprattutto per motivi di sicurezza pubblica. In diversi casi, infatti, sono stati rilevati rami spezzati, secchi o instabili, interferenze con infrastrutture urbane e persino presenza di attacchi fungini su fusti e rami, che compromettevano la stabilità degli alberi e rappresentavano un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica».

Dal Pincio confermano quindi che il sopralluogo di verifica finale, effettuato il 31 marzo 2025 dalla figura tecnica incaricata, «ha confermato la corretta esecuzione delle potature su quasi la totalità degli alberi coinvolti. Unica eccezione ha riguardato 14 giovani piante situate su viale Guido Baccelli, nei pressi di largo Monsignor D’Ardia – hanno sottolineato dall’amministrazione comunale - sulle quali è stata effettuata una potatura più vigorosa di quanto previsto. Pur trattandosi di una minima parte rispetto al totale (14 su 247), l’Amministrazione ha immediatamente contestato l’accaduto alla ditta esecutrice, richiedendo chiarimenti e imponendo un monitoraggio costante degli esemplari coinvolti. Le piante, attualmente, non presentano danni irreparabili e si trovano in buone condizioni vegetative. Qualora, entro tre anni, dovessero emergere criticità, saranno sostituite a totale carico della ditta. L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno per una gestione del verde urbano improntata alla sicurezza, alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio arboreo – hanno concluso – basando sempre ogni intervento su criteri tecnici, scientifici e nel pieno rispetto della normativa».