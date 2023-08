ALLUMIERE - In questi giorni sono stati portati a compimento alcuni interventi utili alla viabilità grazie all'assessore Giovanni Sgamma. "Lo scorso mercoledì ho inviato una mail a Città Metropolitana di Roma per effettuare un sopralluogo per intervento di potatura alberi lungo la strada provinciale Braccianese Claudia, tratto Allumiere/La Bianca S.P 4 b /Tolfa, in quanto i rami delle piante che si trovano lungo i margini della strada, in parte "secchi", ne rendono pericolosa la percorrenza, soprattutto nelle stagioni di forte pioggia e vento - spiega l'assessore Sgamma - Inoltre i rami stessi coprono gran parte della pubblica illuminazione. Il 19 luglio abbiamo effettuato il sopralluogo con l’ingegner De Santis responsabile per la viabilità, il capo servizio Pantaleo Cucca, il facente funzioni capo servizio Alessandro Cangini ed il proprietario dell’impresa MAV". Il primo intervento è stato effettuato nella giornata di giovedì 3 agosto da parte dell' impresa sulla strada provinciale Braccianese Claudia nel tratto che va dal bivio della frazione la Bianca all'ingresso di Allumiere. Il secondo intervento da parte dell' impresa ha interessato il tratto che va dall'uscita della frazione di La Bianca all'altezza della chiesa di "Cibona" direzione Tolfa. "Ringrazio di cuore l'ingegner De Santis responsabile della viabilità, il capo servizio Pantaleo Cucca, il facente funzioni capo servizio Alessandro Cangini e l’impresa MAV per la professionalità, la disponibilità e la velocità nell'esecuzione degli interventi richiesti. Desidero ringraziare particolarmente la delegata alla viabilità di Città metropolitana di Roma, Manuela Chioggia, per aver concesso al nostro comune i 2 giorni di interventi; grazie all’amico Antonio Giammusso consigliere di città metropolitana capogruppo Lega in seno al consiglio di Città Metropolitana che, come sempre, è disponibile e pronto ad accogliere ogni mia richiesta e a portarla avanti con forza e caparbietà all’interno dell’istituzione Metropolitana".