CIVITAVECCHIA – Il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e il Consigliere Delegato alla Polizia Locale, Flavio Fustaino, esprimono un sentito ringraziamento ai volontari dell’A.P.Pe per il prezioso supporto nella gestione della sicurezza stradale nei pressi dei cimiteri cittadini durante il ponte di Ognissanti. «Il loro contributo è stato fondamentale per garantire ai cittadini maggiore sicurezza in corrispondenza degli attraversamenti pedonali nei giorni di alta affluenza».

Il Comandante della Polizia Locale, Berti, ha sottolineato: «Prioritario è stato disporre il servizio presso i cimiteri, dove la sicurezza viabilistica è essenziale in queste occasioni, per gestire il grande afflusso di cittadini. Un particolare ringraziamento va ai volontari dell’A.P.Pe, il cui aiuto ha permesso di garantire un servizio più efficace».