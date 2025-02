CIVITAVECCHIA – «Quando sarà eseguita una potatura dei platani di viale Guido Baccelli?». A chiederlo sono i residenti della zona. «Da oltre 6 anni non vengono potati e ancora non sono stati programmati interventi tempestivi di cura e manutenzione delle alberature stesse - spiegano - cresciute a dismisura tra foglie e rami pericolosi che cadono sui marciapiedi e sopra le automobili. Nonostante le numerose segnalazioni ancora non è giunta alcuna notizia per eventuali interventi di potatura e manutenzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA