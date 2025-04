CIVITAVECCHIA – Si è riunita ieri la Commissione De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per valutare la concessione del prestigioso marchio a tre produttori locali per altrettanti prodotti tipici della tradizione cittadina: la Pizza di Pasqua civitavecchiese, la Pizza di Pasqua al cioccolato e i Biscottini di Natale.

Dopo un attento esame delle richieste e delle caratteristiche dei prodotti, la Commissione ha deliberato all’unanimità l’assegnazione del marchio De.C.O., riconoscendo l’autenticità e la qualità di queste specialità, che rappresentano un patrimonio gastronomico da tutelare e promuovere.

«Siamo orgogliosi di poter valorizzare le nostre tradizioni culinarie e il lavoro dei produttori locali, che con passione e dedizione portano avanti ricette tramandate da generazioni – ha commentato l’assessore Enzo D’Antó - il marchio De.C.O. è un segno distintivo che certifica l’identità e la qualità dei prodotti del nostro territorio, e continueremo a lavorare affinché sempre più eccellenze possano ottenere questo riconoscimento».

Per far conoscere alla cittadinanza i primi prodotti insigniti della De.C.O., nei prossimi giorni verrà allestita una postazione in città, dove sarà possibile scoprire e degustare questi prodotti, simbolo della tradizione civitavecchiese.

Un passo importante per la tutela e la promozione della nostra cultura gastronomica, che rafforza il legame tra territorio, produttori e comunità.

