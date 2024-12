CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani pomeriggio alle 17 all’aula Pucci per il primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco Marco Piendibene.

Ad un mese dal ballottaggio, si riunisce per la prima volta la massima assise: sarà l’occasione per presentare alla città i nuovi consiglieri comunali. Tra le fila della maggioranza giallorossa siederanno Marina De Angelis, Marco Di Gennaro, Maila Maccarini, Augusto Delle Monache, Enrico Corrias, Maila Baroncini, Albertina Cottuno, Ismaele De Crescenzo, Valentina Di Gennaro, Giancarlo De Gennaro, Mirko Urbani, Lucia Aprea, Alessandra Lecis, Dario Menditto e Flavio Fustaino. In opposizione Massimiliano Grasso, Giancarlo Frascarelli, Simona Galizia, Mirko Mecozzi, Nora Costantini, Antonio Giammusso, Paolo Poletti, Luca Grossi e Giancarlo Cangani, quest’ultimo della lista D’Antò, che potrebbe quindi passare subito in maggioranza.

All’ordine del giorno della seduta l’insediamento del Consiglio comunale – con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti - il giuramento del Sindaco, l’elezione del presidente del Consiglio Comunale - che al netto di novità dell’ultima ora sarà Marco Di Gennaro - del vice presidente e della commissione elettorale comunale.

A margine del consiglio il sindaco Marco Piendibene presenterà la squadra dei sette assessori che lo affiancheranno in questo percorso: si tratta di Stefania Tinti, che sarà anche vice sindaco, Antonella Maucioni, Florinda Tuoro, Patrizio Scilipoti, Enzo D’Antò, Stefano Giannini e Piero Alessi.

