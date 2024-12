“Piazza del Plebiscito sarà presto restituita in tutta la sua bellezza a viterbesi e turisti”. Lo dice l’amministrazione comunale che annuncia la momentanea sospensione dei lavori per permettere il Trasporto della Macchina di Santa Rosa senza intralci. Lavori che riprenderanno subito dopo la festa. Il recente intervento ha interessato un’ampia porzione di piazza del Plebiscito, dopo che lo scorso anno erano stati realizzati i lavori nell’altra parte della piazza, quella antistante la chiesa di Sant’Angelo in Spatha e parte di via Roma, dove sono stati posizionati nuovi porfidi. Le due pavimentazioni ricalcano l'assetto storico della piazza. Quando ripartiranno i lavori saranno sostituiti anche i giunti provvisori da cantiere, necessari alla messa in sicurezza delle connessioni tra le due pavimentazioni, la vecchia e la nuova. Verosimilmente entro i primi giorni di dicembre sarà completato l'intervento di riqualificazione della piazza, uno dei luoghi simbolo di Viterbo.