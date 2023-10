CIVITAVECCHIA – Incontro con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e l’amministratore delegato di Enel Nicola Lanzetta per il sindaco Ernesto Tedesco. Il primo cittadino di Civitavecchia, a Genova per la quarantesima assemblea Anci, accompagnato dall’assessore al Bilancio Francesco Serpa, ha avuto un colloquio con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, durante il quale ha fatto il punto della situazione con i suoi interlocutori sulle varie iniziative assunte sul territorio in materia di phase out dal carbone.

«Continua il lavoro per portare ai più alti livelli le istanze del territorio per la transizione del sito energetico – ha dichiarato Tedesco – un impegno che stiamo portando avanti parallelamente e in maniera collegiale insieme a Regione Lazio, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Un momento di confronto importante sarà anche quello offerto dal tavolo ministeriale aperto grazie alla legge Battilocchio-D’Attis e convocato per il 31 ottobre prossimo. L’incontro con Pichetto Fratin e Lanzetta è servito per chiarire ulteriori aspetti della situazione, che continuiamo, come è del tutto evidente, a monitorare da vicino per fare sì che gli sviluppi della vicenda non comportino alcun sacrificio per il territorio in termini ambientali, occupazionali e di sviluppo economico».