CIVITAVECCHIA – Un ordine del giorno unitario, sul phase out dal carbone, da approvare e portare al consiglio comunale aperto di venerdì mattina. Ma anche la variante urbanistica del comprensorio turistico termale, il nuovo regolamento per la concessione di contributi e benefici economici. Sono gli atti più significativi che saranno discussi e portati in approvazione nel consiglio comunale urgente convocato per domani mattina alle 9. Una seduta che anticipa quella di venerdì, per quanto riguarda la questione legata alla transizione energetica, e che porta al centro del dibattito un progetto di cui si parla da decenni, quello dello sviluppo termale.