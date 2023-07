CIVITAVECCHIA – Ancora fondi del PNRR sulla città di Civitavecchia. Ad essere premiate con l’accesso ai finanziamenti sono stati i progetti per il consolidamento di via delle Molacce e quello per la riqualificazione di Borgo Odescalchi, come spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello.

«La comunicazione che ho appena ricevuto dal Ministero rappresenta davvero una ottima notizia, su altri due quartieri della città potremo agire in maniera definitiva – ha spiegato – sia le Molacce, per le quali lo stanziamento è di 600mila euro, sia Borgo Odescalchi, con l’accesso a 900mila euro di fondi, aspettavano da decenni un intervento. Abbiamo preso impegni precisi con i cittadini e ora finalmente possiamo mettere in campo la risposta. Si tratta di un traguardo tagliato grazie al lavoro quotidiano degli uffici che monitorano e producono progettualità capaci di intercettare finanziamenti importanti, che a loro volta libereranno risorse da dedicare ad altri quartieri della città. Una valutazione in merito è già stata avviata – ha concluso - si lavora a testa bassa, guardando ai risultati e non alle chiacchiere».