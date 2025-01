CIVITAVECCHIA – Via Fontanatetta e altre strade escluse dai pagamenti dei passi carrabili. Il delegato del Movimento 5 stelle Antonio Visciola comunica, cha a seguito dell’incontro di questa mattina con il sorvegliante della Provincia di Roma, i cittadini che risiedono in via Fontanatetta, via Bagni di Sant’ Agostino, via Monteverdi, via Tirso e via Braccianese Claudia non devono tener conto degli avvisi di pagamento dei passi carrabili comunali in quanto di competenza di Città metropolitana di Roma.

