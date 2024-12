La palestra di Santa Barbara cerca il gestore.

È online, infatti, l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento in gestione dell’impianto sportivo polifunzionale ubicato a via della Biga di Castro. Per la presentazione delle proposte c’è tempo fino al prossimo 6 novembre. Potranno partecipare società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, associazioni sportive riconosciute dal Coni o affiliate a enti di promozione, associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali, nell’ambito dello sport e del tempo libero, aventi tra le proprie finalità statutarie la promozione e divulgazione di attività sportive dilettantistiche.

«Ieri abbiamo pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione della palestre Santa Barbara - ha sottolineato l’assessore allo sport e benessere Emanuele Aronne - Una grande soddisfazione se pensiamo che il progetto della struttura era stato avviato oltre dieci anni fa, ma di fatto rimasto bloccato in quanto i lavori non erano mai stati completati. Un processo complesso quello che abbiamo portato avanti, che ha richiesto la revisione e l’implementazione della documentazione e l’acquisizione delle certificazioni mancanti. Ora finalmente siamo nelle condizioni di poter consegnare questo importante e fondamentale impianto alla città, una struttura che, sono certo, saprà offrire un prezioso contributo allo sport del nostro territorio.

Auspichiamo una grande partecipazione al bando – aggiunge l’assessore Aronne – . Tra i criteri prioritari di valutazione, voglio ricordarlo, particolare attenzione sarà data alla multidisciplinarietà, alla parità di genere e all'inclusione delle persone con disabilità».

I soggetti interessati all’affidamento della gestione dell’impianto sportivo dovranno far pervenire la propria istanza a mezzo PEC all'indirizzo sport@pec.comuneviterbo.it con le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso.