CIVITAVECCHIA – È online da oggi il nuovo sito istituzionale web del Comune di Civitavecchia, raggiungibile dallo stesso indirizzo: www.comune.civitavecchia.rm.it.

«Il nuovo portale comunale è completamente rinnovato, sia nei contenuti che nella navigazione – spiegano da Palazzo del Pincio – le informazioni sono esattamente le stesse di prima, solo presentate in un modo diverso. In generale i contenuti ora sono molto più chiari e leggibili avendo maggiori dimensioni di carattere, spaziature aumentate ed immagini grandi e ben identificabili. La grossa novità consiste nel facilitare la ricerca migliorando la leggibilità e la velocità di accesso alle informazioni. Inoltre il sito permette di avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione mediante l’erogazione di servizi on line che consentono di interagire con l’Ente senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli. È stata dedicata particolare attenzione alla navigazione e all’usabilità da parte dei cittadini affinché abbiano a disposizione varie modalità per accedere all’informazione che stanno cercando».

Il nuovo sito è stato finanziato con i fondi del Pnrr della PA digitale 2026 ed è stato realizzato secondo le linee guida di Designers Italia per i siti web della PA e linee guida redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la pubblica amministrazione.

I contenuti del sito ora si suddividono in:

Amministrazione: in questa si possono trovare le informazioni relative alla gestione dell'Ente, sia dal punto di vista politico che amministrativo, con i riferimenti di contatto per uffici e settori;

Servizi: il Comune, aderendo al pacchetto Cittadino attivo, incentiva e supporta il cittadino affinché utilizzi Sportelli Telematici per i procedimenti e le richieste all'Ente, con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta e le file, con il vantaggio della tracciabilità delle operazioni. Le schede dei servizi danno tutte le informazioni sul procedimento scelto (attualmente in fase di elaborazione, sarà attivo in un secondo momento);

Argomenti: i contenuti del sito sono disponibili attraverso una ricerca per parole chiave, gli Argomenti. Tutto quello che vogliamo sapere sulla Comunicazione politica e istituzionale, è visibile in una sola pagina di ricerca;

Notizie ed Eventi: attraverso il sito e l'app Municipium il cittadino è sempre informato delle novità dell'Ente;

Segnalazioni, Richiedi assistenza, Contatti e Faq: completano il servizio di assistenza e comunicazione diretta con l'Ente.

Municipium: l'app del Comune. Grazie a questa soluzione scelta dall'amministrazione, sarà ora possibile per i cittadini ricevere notifiche inerenti a news, eventi e molto altro ancora.

«Riteniamo sia molto importante – hanno aggiunto dal Pincio – soprattutto per le famiglie con i bambini in età scolare scaricare l'app per essere sempre aggiornati sulle novità del mondo della scuola».

Per scaricare l'app, digitare "Municipium" nello store dello smartphone e nell'elenco dei Comuni e scegliere "Città di Civitavecchia". Oppure inquadrando in qr code presente nel sito del Comune.