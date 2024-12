CIVITAVECCHIA – Ancora nuovi raccoglitori del vetro in città. Dopo le “uova” già arrivate nelle scorse settimane - dalla dimensione più contenuta, con caratteristiche particolari che le rendono più agevoli e accessibili anche ai disabili grazie ad una seconda apertura laterale posta in basso - sono comparsi al Ghetto dei nuovi raccoglitori, che meglio si adattano al decoro della piazza. Come si ricorderà, il Comune di Civitavecchia si è aggiudicato un altro importante finanziamento (Bando ANCI-Co.Re.Ve.) per il contributo destinato al potenziamento della raccolta differenziata del vetro. Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature da utilizzare per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro. Progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in vetro; progetti per il miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta. Unico progetto ad essere finanziato dal Coreve nel centro Italia, consente di sperimentare due nuovi mezzi capaci di abbattere il rumore durante le operazioni di svotamento dei carrellati commerciali nelle zone del centro storico e per l’acquisto di arredi di pregio mutuati da quelli in uso alla Città del Vaticano. L’investimento totale sarà pari a 100 mila euro. Il vetro è uno dei pochi materiali riciclabile al 100%. Ed è adatto all’uso alimentare, facendo risparmiare, rispetto al suo corrispettivo vergine, fino al 90% di energia nel processo produttivo. Basta però fare attenzione a non gettarlo assieme a materiali simili o con parti di ceramica o altri materiali.

