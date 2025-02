CIVITAVECCHIA – Con la conclusione della fase sperimentale della Linea Comunale Gran Turismo mediante bus scoperto (Open Bus), il Comune di Civitavecchia ha stabilito nuove regole per il servizio, regolamentando le autorizzazioni e introducendo un canone annuale di sorveglianza.

Le tre aziende titolari delle autorizzazioni GT1, GT2 e GT3 dovranno versare un contributo annuo di 12mila euro ciascuna, per un totale di 36mila euro, destinato in parte agli impianti luminosi (30mila euro) e in parte al Comitato festeggiamenti Santa Fermina (6mila euro).

Il percorso stabilito include Largo della Pace, Piazza Calamatta, Piazza Vittorio Emanuele, Viale Garibaldi, Viale della Vittoria, il Parco Uliveto e le Terme di Traiano, con orari di partenza ogni ora dalle 9:00 alle 16:00.

Un’importante novità riguarda l’utilizzo dei bus di riserva (GT4 e GT5): le aziende potranno richiedere al Comune l’autorizzazione per effettuare corse aggiuntive nei periodi di alta affluenza crocieristica, pagando un contributo extra. Il Comune valuterà caso per caso la concessione di queste corse.

Il rilascio di nuove autorizzazioni rimane sospeso, mentre il servizio continuerà con l’itinerario e gli orari già stabiliti, con partenze ogni ora dalle 9 alle 16.

