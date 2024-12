Il tanto “sospirato” bando per la realizzazione di Dies Natalis, la nuova Macchina di Santa Rosa, è arrivato. E’ stato pubblicato infatti ieri sull’albo pretorio del Comune.

L’offerta, da inoltrare attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione, dovrà pervenire entro le 12 del prossimo 6 marzo.

L’appalto, per un valore di 1.377.580,97 euro, prevede la costruzione della Macchina e il trasporto per gli anni dal 2024 al 2028.

La costruzione dovrà avvenire tra i 150 e i 180 giorni.

L’offerta migliore sarà valutata - come si legge nel disciplinare di gara - sulla base degli elementi di valutazione qualitativi (offerta tecnica) per un massimo di 70 punti e quantitativi (offerta economica e temporale) per un massimo di 30 punti.

Nello specifico, per quando riguarda la parte tecnica, saranno assegnati fino a 30 punti per l’organizzazione del servizio, con riferimento alle fasi di realizzazione della nuova Macchina ed a quelle di preparazione del trasporto; fino a 12 per le varianti migliorative per il servizio di trasporto e 18 per quelle integrative. Per quanto riguarda l’offerta economica e temporale: fino a 15 punti per il ribasso sul prezzo posto a base di gara e altrettanti per la riduzione dei tempi di costruzione della Macchina.

Come è noto, i tempi sono stretti e sarà una corsa contro il tempo per la costruzione.

Tra i requisiti, richieste ai professionisti, nell’ambito delle capacità tecnica e professionale, c’è anche: “l’esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.

La commissione, composta da tre membri, sarà nominata subito dopo la scadenza dei tempi per la presentazione delle offerte. La prima sessione è già fissata per il 7 marzo alle 9.30. “La Piattaforma - è scritto nel disciplinare - consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame: della documentazione amministrativa; delle offerte tecniche; delle offerte economiche. La data e l’ora in cui si procederà all’apertura delle offerte tecniche ed economiche saranno comunicate tramite la Piattaforma.