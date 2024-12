LADISPOLI - Un giorno di vacanza per gli studenti. Un giorno lavorativo in meno per i dipendenti degli uffici pubblici. A causa dei lavori annunciati da Acea Ato2 sulle condotte idriche cittadine, in programma per il 15 novembre, il sindaco Alessandro Grando ha infatti deciso di firmare l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine grado e dei pubblici uffici.

Nella comunicazione, infatti, la Spa (che da ottobre dello scorso anno gestisce il servizio idrico locale) ha annunciato la sospensione del flusso idrico dalle 7 alle 23 su tutto il territorio comunale (ad esclusione delle zone Monteroni e Marina di San Nicola).

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Aldo Moro 32 (presso il centro dialisi), sulla via Aurelia al km 41,500 (presso il Poliambulatorio), a largo Verrocchio (presso il centro vaccini della Asl) e in piazza Rossellini.

