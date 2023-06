CERVETERI - Sarà inaugurato martedì 27 giugno alle 16 il parco giochi di via Martiri delle Foibe. A realizzarlo il comune etrusco grazie alla Multiservizi Caerite spa che in collaborazione con le case farmaceutiche che servono le farmacie comunali di Cerveteri hanno dato vita a questo progetto. «L'area verde di Martiri delle Foibe è un polmone importante della nostra città intorno al quale risiedono tante famiglie con bambini - ha detto il sindaco Elena Gubetti - Attualmente è priva di un parco giochi e di strutture loro dedicate. Ma d'ora in poi uno scivolo, un’altalena, un percorso giochi e delle panchine, attrezzeranno lo spazio verde di Martiri delle Foibe. L'obiettivo è quello di creare un luogo accogliente, che possa concedere a genitori e bambini un luogo verde dove trascorrere qualche ora in tranquillità e in sicurezza. Gioco ma anche uno spazio dedicato alla lettura – ha aggiunto il primo cittadino– grazie alla donazione di un artigiano locale, all’interno del parco ci sarà una bacheca in legno, dove saranno custoditi dei libri per bambini. Un’iniziativa che vedrà tra l’altro la collaborazione del Caffè Letterario ‘Il Rifugio degli Elfi”, un’importante e prestigiosa attività commerciale di Cerveteri che negli ultimi anni ha saputo dare vita ad una fitta rete culturale e di promozione letteraria». «Una volta inaugurata l’area, mi auguro che possa crescere sempre di più, anche puntando su una sinergia tra comune e fruitori del parco - ha aggiunto l'assessore alla Sostenibilità ambientale, Francesca Appetiti - Sarò ovviamente a disposizione per ogni proposta o idea di arricchimento di questo spazio della collettività».

