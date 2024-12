Con l’inizio della stagione sportiva 2024-2025, ormai alle porte, la giunta Socciarelli ha finalmente pubblicato il bando per l'assegnazione degli spazi al palazzetto dello sport, con scadenza fissata al 23 agosto. Tuttavia, tra le assegnazioni previste, emerge con preoccupazione che la piscina resterà ancora chiusa.

«Da due anni a questa parte, abbiamo più volte sottolineato come lo sport non sembri essere una priorità per questa amministrazione. Oggi ribadiamo con forza questa affermazione: nei primi 24 mesi di governo, la maggioranza non ha praticamente erogato alcun contributo economico a favore delle attività sportive», lo affermano dall’associazione Insieme per Montalto e Pescia.

«Ricordiamo - spiegano - che con la deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 30 luglio 2021 è stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici". Questo regolamento - prosegue la nota - prevede che le risorse destinate alla concessione di contributi siano fissate annualmente durante la formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione. Inoltre, il regolamento stabilisce che ogni anno, dopo l'approvazione del Bilancio, la Giunta Comunale debba definire il contributo massimo erogabile, le modalità ed i termini di presentazione delle domande per i contributi destinati ad attività annuali. I contributi per attività specifiche (una tantum) potranno essere richiesti nei termini stabiliti entro i limiti economici stabiliti dalla Giunta e secondo criteri previsti con cadenza annuale dal servizio incaricato. Deve essere inoltre effettuata la nomina di una commissione incaricata di decidere sulle domande meritorie basandosi sui criteri approvati. Ci chiediamo perché, dopo due bilanci e mezzo, tutte queste procedure stridano molto con quanto accaduto in realtà, poiché scorrendo l'albo pretorio si vedono concessioni solo di contributi per attività specifiche "una tantum" e senza indicarne i criteri. Invitiamo inoltre l'amministrazione a comprendere appieno il significato di "una tantum", soprattutto in merito agli articoli 19 e 23 del regolamento, non solo per lo sport ma per le vare arie di intervento previste dallo stesso. Alla giunta Socciarelli chiediamo alcune cose: la prima è di destinare finalmente più risorse alle associazioni, come accadeva regolarmente negli anni precedenti. Ricordiamo infatti che con l'attuale maggioranza sono stati eliminati anche il bonus giovani e il bonus affitti immobili. La seconda richiesta, ma non per importanza, è che vengano seguiti i criteri del bando e che questa e le altre procedure vengano ampiamente pubblicizzate, in modo che tutte le associazioni abbiano le stesse opportunità di partecipazione, crescita e promozione. Chiediamo infine che siano ripristinati i bonus a sostegno di famiglie e associazioni, come ulteriore forma di aiuto e incentivo alle attività. Con il sostegno allo sport ed al sociale si può far crescere una comunità. Negli ultimi due anni questo non è stato fatto, e ora serve una netta inversione di marci», concludono dall’associazione.