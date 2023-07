CIVITAVECCHIA – Finalmente sono state pubblicate le graduatorie del bando pubblico per l’assegnazione di 43 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati giornalieri di piazza Regina Margherita e viale Lazio e nel mercato settimanale di piazza Regina Margherita. Il bando fu pubblicato il 28 marzo e chiuso il 27 aprile e oggi, dopo tre mesi, viene reso noto l’esito. In totale al Pincio sono pervenute 30 domande e di queste ne sono state ammesse 16, ben 14 sono state escluse per diverse motivazioni tra cui ad esempio la mancanza di documentazione o requisiti. Non era motivo di esclusione l’assenza di un Durc in regola. Per quanto riguarda le 16 domande selezionate e “graduate” dalla commissione apposita soltanto una riguarda viale Lazio mentre ben 11 riguardano il mercato giornaliero di piazza Regina Margherita e 4 quello settimanale. Entro quindici giorni sarà possibile opporsi alle graduatorie, motivando debitamente la richiesta. Dopo i selezionati saranno chiamati dagli appositi uffici in ordine di graduatoria per selezionare lo stallo desiderato, tra quelli disponibili. Sicuramente una partecipazione meno massiccia di quanto inizialmente annunciato dall’amministrazione ma un buon primo passo verso il ripopolamento del mercato che sicuramente diventerà più attrattivo in caso di restyling.

©RIPRODUZIONE RISERVATA