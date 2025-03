CIVITAVECCHIA – Convocata la prima seduta pubblica per l’affidamento dei lavori del progetto di restyling di piazza Regina Margherita, sede del mercato di Civitavecchia. Come si legge sulla piattaforma appaltante “la seduta pubblica per il prosieguo della verifica della Busta “A – Documentazione Amministrativa, è fissata per il giorno 13.03.2025 alle ore 09:30 sulla piattaforma di e-procurement. Si potranno seguire le operazioni sulla piattaforma di e-procurement o presso l’ufficio della Centrale Unica di Committenza, sito in Piazza Umberto Pilozzi, 9 – 00038 Valmontone (RM)”.

