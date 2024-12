CIVITAVECCHIA – Intensificati i controlli al mercato di Civitavecchia dove l’amministrazione comunale ha avviato un processo per un ripristino della totale trasparenza e regolarità. Era stato annunciato nelle scorse settimane e il lavoro è stato portato avanti celermente, come spiega l’assessore al Commercio Enzo D’Antò infatti si è conclusa con successo l’operazione di verifica sulle posizioni amministrative degli operatori del mercato di Civitavecchia, sia per i box interni che per le attività all’aperto. L’assessore D’Antò ha dichiarato che, grazie al lavoro congiunto degli uffici Patrimonio e Commercio, è stata ristabilita una situazione di regolarità.

«Abbiamo inviato gli avvisi tramite Abaco – spiega l’assessore al Commercio – e gli operatori con posizioni arretrate hanno provveduto a mettersi in regola. Alcuni, con debiti accumulati, hanno sottoscritto un piano di rientro».

L’operazione ha permesso di risolvere situazioni pendenti, garantendo una maggiore trasparenza e il rispetto delle normative per tutte le attività del mercato. Un segnale chiaro, conclude l’assessore, che dimostra l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare e tutelare il commercio cittadino. Erano diversi gli operatori indietro con i pagamenti o, comunque, con posizioni da regolarizzare. Parallelamente sono state intensificate anche le operazioni di pulizia e si programmano i primi interventi in attesa del maxi progetto ri restyling di piazza Regina Margherita che coinvolgerà marginalmente anche San Lorenzo e Ittico. Intanto negli scorsi giorni è uscita fuori anche la possibilità di lasciare l’area di piazza XXIV Maggio come area mercatale. Sicuramente andranno fatte delle leggere modifiche al progetto che presto andrà a gara, soprattutto in considerazione del fatto che è emersa la necessità di renderlo più a misura di operatore. Nelle prossime settimane riprenderanno anche gli incontri per capire come spostare gli operatori in attesa del completamento de lavori. Intanto, però, l’amministrazione è intenzionata a ripristinare una situazione di regolarità e trasparenza su tutta l’area, a partire dai pagamenti.

