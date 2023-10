CIVITAVECCHIA – Brutta sopresa per alcuni operatori di Ittico e San Lorenzo. Dopo le ultime “cartelle” arrivate dal Pincio i commercianti lanciano l’allarme perché, secondo le ultime comunicazioni ricevute, il canone di concessione per box è banchi è aumentato e anche di parecchio, in alcuni casi arrivando quasi a raddoppiare. Per un operatore si parla, ad esempio, di una maggiorazione di circa 5 euro al metro quadro (iva esclusa), altri parlano di un canone arrivato a circa 20 euro. Un conto piuttosto salato da pagare soprattutto se si considera lo stato in cui attualmente versa il mercato cittadino tra degrado e progetti in corso d’opera.

